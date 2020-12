Vaccino anti Covid-19, più dosi al Lazio di Zingaretti: il ministero penalizza la Lombardia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ignazio Riccio Le altre regioni penalizzate dal piano di distribuzione del Governo sono: Campania, Veneto e Piemonte, colpite pesantemente dalla pandemia da Coronavirus Non c’è ancora l’ufficialità sulla distribuzione del Vaccino anti Covid-19, che dovrà essere suddiviso in Italia all’inizio del prossimo anno, e già montano le polemiche. A scatenare la reazione delle regioni è stato il commissario straordinario Domenico Arcuri che, nei giorni scorsi, ha reso pubblico un possibile piano di ripartizione territoriale delle fiale. Nella fase iniziale, il ministero della Salute ha l’obiettivo di vaccinare 1,8 milioni di italiani, tra operatori sanitari e anziani, già a partire dal prossimo 15 gennaio. Un’operazione capillare e dispendiosa che già mostra le prime incongruenze. Quello che ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ignazio Riccio Le altre regionite dal piano di distribuzione del Governo sono: Campania, Veneto e Piemonte, colpite pesantemente dalla pandemia da Coronavirus Non c’è ancora l’ufficialità sulla distribuzione del-19, che dovrà essere suddiviso in Italia all’inizio del prossimo anno, e già montano le polemiche. A scatenare la reazione delle regioni è stato il commissario straordinario Domenico Arcuri che, nei giorni scorsi, ha reso pubblico un possibile piano di ripartizione territoriale delle fiale. Nella fase iniziale, ildella Salute ha l’obiettivo di vaccinare 1,8 milioni di italiani, tra operatori sanitari e anziani, già a partire dal prossimo 15 gennaio. Un’operazione capillare e dispendiosa che già mostra le prime incongruenze. Quello che ...

