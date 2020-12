Vaccino agli allergici? La risposta di allergologi e immunologi dopo i due casi di Londra (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le persone che soffrono di allergie possono essere sottoposte al Vaccino anti Covid? Una domanda che si pongono in molti dopo la raccomandazione da parte della Mhra (l’autorità nazionale sul controllo dei farmaci in Gran Bretagna) di non sottoporre alla vaccinazione chi abbia alle spalle una storia di “significative” reazioni allergiche. Sul punto l’immunologa Antonella Viola, in un posto su Facebook, ha scritto dei due casi segnalati a Londra: “A quanto pare entrambi soffrivano di allergie importanti, cioè in grado di causare anafilassi sistemica. La raccomandazione è quindi di non sottoporsi alla vaccinazione in caso di allergie gravi (pazienti che hanno cioè bisogno di avere con sé adrenalina o che hanno comunque avuto reazioni di shock anafilattico in passato; di solito sono allergie a farmaci o alimenti). Non sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le persone che soffrono di allergie possono essere sottoposte alanti Covid? Una domanda che si pongono in moltila raccomandazione da parte della Mhra (l’autorità nazionale sul controllo dei farmaci in Gran Bretagna) di non sottoporre alla vaccinazione chi abbia alle spalle una storia di “significative” reazioni allergiche. Sul punto l’immunologa Antonella Viola, in un posto su Facebook, ha scritto dei duesegnalati a: “A quanto pare entrambi soffrivano di allergie importanti, cioè in grado di causare anafilassi sistemica. La raccomandazione è quindi di non sottoporsi alla vaccinazione in caso di allergie gravi (pazienti che hanno cioè bisogno di avere con sé adrenalina o che hanno comunque avuto reazioni di shock anafilattico in passato; di solito sono allergie a farmaci o alimenti). Non sarà ...

