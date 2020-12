Vaccini anti-Covid, Pfizer efficace al 95%: 6 milioni i primi vaccinati in Italia (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’attesa per il vaccino contro il coronavirus sembra avvicinarsi alle battute finali, con la pubblicazione delle ricerche dei primi sperimentati. Oggi Pfizer ha fatto sapere che l’efficacia del suo vaccino è attestata al 95%, ma anche gli altri candidati, come Moderna o AstraZeneca, rendono noti i risultati. Sulle sperimentazioni cliniche finora presentate stanno lavorando l’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali, che ha avviato la revisione del vaccino Pfizer-BioNtech, e in Italia l’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco. L’ok delle 2 agenzie dovrebbe arrivare a fine dicembre, così da consentire che vengano distribuite le prime dosi del vaccino a fine gennaio. A che punto è il vaccino Pfizer I dati del vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNtech, il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’attesa per il vaccino contro il coronavirus sembra avvicinarsi alle battute finali, con la pubblicazione delle ricerche deisperimentati. Oggiha fatto sapere che l’efficacia del suo vaccino è attestata al 95%, ma anche gli altri candidati, come Moderna o AstraZeneca, rendono noti i risultati. Sulle sperimentazioni cliniche finora presentate stanno lavorando l’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali, che ha avviato la revisione del vaccino-BioNtech, e inl’Aifa, l’Agenziana del farmaco. L’ok delle 2 agenzie dovrebbe arrivare a fine dicembre, così da consentire che vengano distribuite le prime dosi del vaccino a fine gennaio. A che punto è il vaccinoI dati del vaccino contro il coronavirus-BioNtech, il ...

ladyonorato : In Svizzera le agenzie di omologazione e controllo dei farmaci negano autorizzazione ai vaccini anti-Covid GIÀ ORDI… - stanzaselvaggia : Il presidente della federazione veterinari Aldo Grasselli: “Bassetti dice che la Capua è una veterinaria e non dovr… - Azione_it : Se in Lombardia oggi non si trovano vaccini anti influenzali, la colpa non è dei funzionari, non è della magistratu… - onefitmn : RT @MediasetTgcom24: Vaccini anti-Covid, Arcuri: ci sarà app con elementi tracciabilità #SergioArcuri - tigrelt : RT @Teresat14547770: Il calendario teorico della consegna dei vaccini anti-Covid in Italia prevede accordi con 6 aziende (Pfizer, AstraZene… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Vaccini anti Covid, via a sedicimila assunzioni. Subito bando per medici e infermieri la Repubblica Vaccini anti-Covid, Pfizer efficace al 95%: 6 milioni i primi vaccinati in Italia

Vaccino Pfizer-BioNtech efficace al 95% Secondo i dati pubblicati ... e dovrà essere fornito il materiale di protezione anti-coronavirus per assicurare la sicurezza di sanitari e persone che devono ...

Un piacentino tra i primi vaccinati a Londra: "Momento storico"

«Nove dicembre 2020, momento storico. Questo è il più bel regalo di Natale: per te e per me». Così su Facebook un fisioterapista di Piacenza, Paolo Ciardelli, che da aprile dell’anno scorso lavora in ...

Vaccino Pfizer-BioNtech efficace al 95% Secondo i dati pubblicati ... e dovrà essere fornito il materiale di protezione anti-coronavirus per assicurare la sicurezza di sanitari e persone che devono ...«Nove dicembre 2020, momento storico. Questo è il più bel regalo di Natale: per te e per me». Così su Facebook un fisioterapista di Piacenza, Paolo Ciardelli, che da aprile dell’anno scorso lavora in ...