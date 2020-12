Usa, fuga da New York con il Suv dei genitori per una sfida social: bambini di 12 e 7 anni trovati nel Delaware (Di giovedì 10 dicembre 2020) A New York hanno rubato la Range Rover dei genitori di uno di loro con l'obiettivo di percorrere 1.700 chilometri e arrivare in Florida. La polizia li ha però trovati all'altezza del confine con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) A Newhanno rubato la Range Rover deidi uno di loro con l'obiettivo di percorrere 1.700 chilometri e arrivare in Florida. La polizia li ha peròall'altezza del confine con il ...

