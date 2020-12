(Di giovedì 10 dicembre 2020) Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Il presidente eletto americano Joe Biden si appresta ad indicare Katherine Tai per l'incarico di futuraper il. Lo riporta il Guardian, che cita due persone a conoscenza della questione. Tai, attualmente a capo della Commissione 'Ways and Means' dovrà essere confermata dopo l'eventualedal Senato. Asioamericana, Tai parla correntemente il cinese mandarino e si è occupata dei rapporti con la Cina all'interno dell'ufficio delal, delineandone le strategie nelle dispute commerciali con Pechino. La persona che verrà scelta da Biden per l'incarico erediterà una guerra commerciale con la Cina, sottolinea il Guardian, congelata da un accordo ad interim raggiunto a gennaio e che lascia irrisolti alcuni dei nodi più ...

Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Il presidente eletto americano Joe Biden si appresta ad indicare Katherine Tai per l'incarico di futura ...

Usa: Catherine Tai verso nomina a rappresentante per il Commercio. 10 Dicembre 2020

Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Il presidente eletto americano Joe Biden si appresta ad indicare Katherine Tai per l'incarico di futura rappresentante per il Commercio. Lo riporta il Guardian ...

