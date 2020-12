Usa, altri guai per figlio Biden: nel mirino anche per sospetto riciclaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Si allarga la portata dell'inchiesta federale nei confronti di Hunter Biden, che andrebbe oltre i confini dell' Le stesse accuse che, dall'inizio dello scorso anno, stanno muovendo l'inchiesta di procuratori del Delaware e Washington. Tanto che i procuratori di New York, riferiscono le fonti, dopo aver parlato con i colleghi del Delaware hanno deciso di sospendere le indagini senza aprire un'inchiesta formale separata. Intanto, emerge che Hunter non sarebbe l'unico della famiglia del presidente eletto sotto inchiesta: i procuratori federali del distretto occidentale dalla Pennsylvania hanno infatti avviato un'inchiesta sulla bancarotta di Americore Health, che gestiva una serie di ospedali, concentrandosi sul ruolo che aveva nella società James Biden, fratello del presidente eletto. Secondo le fonti citate da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Si allarga la portata dell'inchiesta federale nei confronti di Hunter, che andrebbe oltre i confini dell' Le stesse accuse che, dall'inizio dello scorso anno, stanno muovendo l'inchiesta di procuratori del Delaware e Washington. Tanto che i procuratori di New York, riferiscono le fonti, dopo aver parlato con i colleghi del Delaware hanno deciso di sospendere le indagini senza aprire un'inchiesta formale separata. Intanto, emerge che Hunter non sarebbe l'unico della famiglia del presidente eletto sotto inchiesta: i procuratori federali del distretto occidentale dalla Pennsylvania hanno infatti avviato un'inchiesta sulla bancarotta di Americore Health, che gestiva una serie di ospedali, concentrandosi sul ruolo che aveva nella società James, fratello del presidente eletto. Secondo le fonti citate da ...

