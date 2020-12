Ursula von der Leyen riprende Boris Johnson: “Manteniamo le distanze e indossiamo la mascherina” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Durante la foto di rito a Bruxelles dopo l’incontro tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson sulla Brexit, la presidente della Commissione europea non ha perso occasione per riprendere il leader britannico. Von der Leyen ha ricordato al premier di mantenere il distanziamento sociale e di abbassare la mascherina solo per i pochi secondi degli scatti. “Dobbiamo indossarla di nuovo”, ha detto la politica tedesca al termine delle foto, di fronte allo sguardo scettico di Johonson, che ha replicato: “Dobbiamo indossarla di nuovo immediatamente? Ok”. Il primo ministro inglese ha già contratto il coronavirus, trascorrendo alcuni giorni in terapia intensiva, ed è poi guarito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Durante la foto di rito a Bruxelles dopo l’incontro travon dersulla Brexit, la presidente della Commissione europea non ha perso occasione perre il leader britannico. Von derha ricordato al premier di mantenere il distanziamento sociale e di abbassare la mascherina solo per i pochi secondi degli scatti. “Dobbiamo indossarla di nuovo”, ha detto la politica tedesca al termine delle foto, di fronte allo sguardo scettico di Johonson, che ha replicato: “Dobbiamo indossarla di nuovo immediatamente? Ok”. Il primo ministro inglese ha già contratto il coronavirus, trascorrendo alcuni giorni in terapia intensiva, ed è poi guarito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

