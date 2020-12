‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/12/20 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Io sono PIENA di questa stagione di Uomini e Donne. Sono proprio PIENA, PIENISSIMA, TRABORDANTE. Mi stanno sul cazzo tutti, sono stanca delle loro voci, dei loro discorsi, del livello di poracciume generale, della vacuità delle loro menti, della pochezza dei loro contenuti e SOPRATTUTTO dell’ipocrisia che regna sovrana. Ora, ad esempio, va benissimo che Valentina Dartavilla Lupi nascondendo i suoi fiki fiki random con alcuni cavalieri non sia stata corretta verso la SacraRedazione e ancora meno lo sia stata nei confronti di quel Maurizio Guercio però, voglio dire, ma è il caso di sputtanare in questo modo una donna raccontando di tutte le escopate ebbasta che si è fatta nell’ultimo mese e mezzo? E, soprattutto, è il caso di farlo considerando che è RISAPUTO come il parterre over sia un troiaio a cielo aperto dove c’è un continuo salto della branda e in cui c’è uno scambio di malattie ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Io sono PIENA di questa stagione di Uomini e Donne. Sono proprio PIENA, PIENISSIMA, TRABORDANTE. Mi stanno sul cazzo tutti, sono stanca delle loro voci, dei loro discorsi, del livello di poracciume generale, della vacuità delle loro menti, della pochezza dei loro contenuti e SOPRATTUTTO dell’ipocrisia che regna sovrana. Ora, ad esempio, va benissimo che Valentina Dartavilla Lupi nascondendo i suoi fiki fiki random con alcuni cavalieri non sia stata corretta verso la SacraRedazione e ancora meno lo sia stata nei confronti di quel Maurizio Guercio però, voglio dire, ma è il caso di sputtanare in questo modo una donna raccontando di tutte le escopate ebbasta che si è fatta nell’ultimo mese e mezzo? E, soprattutto, è il caso di farlo considerando che è RISAPUTO come il parterre over sia un troiaio a cielo aperto dove c’è un continuo salto della branda e in cui c’è uno scambio di malattie ...

