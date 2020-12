‘Uomini e Donne’, dopo le insinuazioni sui suoi rapporti con Valentina Dartavilla Lupi arrivano le parole di Nicola Mazzitelli che chiarisce la sua posizione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella puntata odierna di Uomini e Donne Valentina Dartavilla Lupi si è trovata al centro dell’attenzione in quanto Maurizio Guerci ha dichiarato di avere alcune verità scomode da rivelare sul conto della dama. Tali verità riguardavano il fatto che la Dartavilla Lupi a quanto pare ha avuto dei rapporti intimi con altri cavalieri, in passato, senza raccontarlo. dopo la puntata a dire la sua a riguardo è stato Nicola Mazzitelli, che era stato accusato nelle scorse settimane di aver avuto dei rapporti intimi proprio con Valentina: Ho appena guardato la puntata, innanzitutto mi avete infangato per 15 giorni dove era stato scritto che ero io che ero andato a letto con Valentina e invece ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella puntata odierna di Uomini e Donnesi è trovata al centro dell’attenzione in quanto Maurizio Guerci ha dichiarato di avere alcune verità scomode da rivelare sul conto della dama. Tali verità riguardavano il fatto che laa quanto pare ha avuto deiintimi con altri cavalieri, in passato, senza raccontarlo.la puntata a dire la sua a riguardo è stato, che era stato accusato nelle scorse settimane di aver avuto deiintimi proprio con: Ho appena guardato la puntata, innanzitutto mi avete infangato per 15 giorni dove era stato scritto che ero io che ero andato a letto cone invece ...

