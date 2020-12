Uomini e Donne anticipazioni 10 dicembre: Valeria abbandona lo studio (Di giovedì 10 dicembre 2020) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di giovedì 10 dicembre 2020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa è successo nella puntata precedente Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, le indiscrezioni di Valentina Dartavilla Lupi hanno messo in cattiva luce Maurizio. Il cavaliere aveva infatti iniziato una frequentazione con Gemma Galgani, tuttavia la Lupi ha fatto capire che le intenzioni dell’uomo non fossero autentiche. Le parole della 34enne hanno portato alla luce molto altro. Sono emerse ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020)della puntata didi giovedì 102020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è successo nella puntata precedente Nella scorsa puntata di, le indiscrezioni di Valentina Dartavilla Lupi hanno messo in cattiva luce Maurizio. Il cavaliere aveva infatti iniziato una frequentazione con Gemma Galgani, tuttavia la Lupi ha fatto capire che le intenzioni dell’uomo non fossero autentiche. Le parole della 34enne hanno portato alla luce molto altro. Sono emerse ...

