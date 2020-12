Uomini e Donne, anticipazioni 10 dicembre: una corteggiatrice se ne va (Di giovedì 10 dicembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni 10 dicembre: pronti a sapere cosa succederà oggi? Dettagli sugli screenshot dei messaggi tra Valentina e Costantino In questa puntata si continuerà a parlare degli screenshot compromettenti di una conversazione che la dama Valentina avrebbe avuto con l’ex cavaliere Costantino (ovviamente parliamo di protagonisti del Trono Over). Lei gli diceva di dire in studio che si erano visti solo per guardare un film, mentre in realtà sarebbero stati a letto insieme … Poi spunterà fuori il “discorso Nicola”: Valentina sarebbe stata anche con il giovanissimo ex cavaliere di Gemma Galgani! Attualmente sia quest’ultima che Vivarelli sono ancora a casa per ragioni connesse al Coronavirus; ma si dice che Valentina avesse deciso con il ragazzo di uscire insieme dal programma, quando Gemma fosse tornata! ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 dicembre 2020)10: pronti a sapere cosa succederà oggi? Dettagli sugli screenshot dei messaggi tra Valentina e Costantino In questa puntata si continuerà a parlare degli screenshot compromettenti di una conversazione che la dama Valentina avrebbe avuto con l’ex cavaliere Costantino (ovviamente parliamo di protagonisti del Trono Over). Lei gli diceva di dire in studio che si erano visti solo per guardare un film, mentre in realtà sarebbero stati a letto insieme … Poi spunterà fuori il “discorso Nicola”: Valentina sarebbe stata anche con il giovanissimo ex cavaliere di Gemma Galgani! Attualmente sia quest’ultima che Vivarelli sono ancora a casa per ragioni connesse al Coronavirus; ma si dice che Valentina avesse deciso con il ragazzo di uscire insieme dal programma, quando Gemma fosse tornata! ...

