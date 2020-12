UOMINI E COBRA, RETE 4/ Un western che è un piacere rivedere ancora (Di giovedì 10 dicembre 2020) UOMINI e COBRA in onda oggi, 10 dicembre, su RETE 4 dalle 16,40. Nel cast Kirk Douglas, Henry Fonda. Trama e curiosità sul film in onda stasera. Le curiosità sul film Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020)in onda oggi, 10 dicembre, su4 dalle 16,40. Nel cast Kirk Douglas, Henry Fonda. Trama e curiosità sul film in onda stasera. Le curiosità sul film

ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Per me #Mank è sempre stato solo il fratello del regista di Uomini e cobra. Invece c'è sempre da imparare. - MauroGerva : Per me #Mank è sempre stato solo il fratello del regista di Uomini e cobra. Invece c'è sempre da imparare. - del_cobra : RT @chetrashhh: Ma se 4/5 uomini facessero gruppo e dicessero: 'noi uomini dobbiamo spalleggiarci contro le donne', 'in finale dobbiamo… - BeaverAmazing : @_SpaceJay___ 'ogni uomo è un possibile lupo' e 'non tutti gli uomini' non sono concetti in antitesi. Ci sono anche… -

Le proposte di questo giovedì arrivano da Mauro Pagliuca dell’associazione di cultura cinematografica Zia Lidia Social Club: un classico del western con Henry Fonda e un thriller per la regia di Denis ...

Uomini e Donne, Tinì sul perché parla poco: 'Sono misteriosa, qualche sparatina la faccio'

Il magazine di Uomini e Donne ha interpellato la terza opinionista, Tinì, sul suo ruolo apparentemente non incisivo: 'Non amo classiche opinioni'.

