Università: 4 lauree in 4 mesi, Giulio Deangeli lo studente dei record /Adnkronos (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pisa, 10 dic. - (Adnkronos) - Quattro lauree in quattro mesi per un obiettivo ambizioso: sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative. E' Giulio Deangeli, 25 anni, di Este (Padova), lo straordinario studente dell'Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa da record mondiale, che ieri, mercoledì 9 dicembre, ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari con il massimo dei voti. Si corona, così, un sogno e una carriera universitaria impeccabile - media del 30 in tutti i percorsi di studio - che il 15 dicembre lo vedrà anche ottenere il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Scuola Sant'Anna, equivalente a un master di II livello. "A symphony of sciences", questo il titolo evocativo scelto da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pisa, 10 dic. - () - Quattroin quattroper un obiettivo ambizioso: sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative. E', 25 anni, di Este (Padova), lo straordinariodell'di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa damondiale, che ieri, mercoledì 9 dicembre, ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari con il massimo dei voti. Si corona, così, un sogno e una carriera universitaria impeccabile - media del 30 in tutti i percorsi di studio - che il 15 dicembre lo vedrà anche ottenere il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Scuola Sant'Anna, equivalente a un master di II livello. "A symphony of sciences", questo il titolo evocativo scelto da ...

