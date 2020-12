Università: 4 lauree in 4 mesi, Giulio Deangeli lo studente dei record /Adnkronos (Di giovedì 10 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) su Notizie.it.

mariarosariaFo8 : @fuoricorso2 Troppi. Da quando poi tante pseudo università si sono messe a sfornare ingegneri, architetti e vari co… - TV7Benevento : Università: 4 lauree in 4 mesi, Giulio Deangeli lo studente dei record /Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Università: 4 lauree in 4 mesi, Giulio Deangeli lo studente dei record /Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Università: 4 lauree in 4 mesi, Giulio Deangeli lo studente dei record /Adnkronos... - jonahtheprophet : @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @manginobrioches @paoloigna1 @OpencovidM @stefaniaconti @ScaltritiLab @MauroV1968… -

Ultime Notizie dalla rete : Università lauree Nuovi corsi di laurea 2020: le novità per Biotech, Medicina e Ingegneria Corriere della Sera