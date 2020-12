Una ricercatrice nel campo dell’intelligenza artificiale accusa Google di censura (Di giovedì 10 dicembre 2020) (foto: Kimberly White/Getty Images for TechCrunch)Giovedì 3 dicembre Timnit Gebru, esperta di etica tecnologica e ricercatrice di intelligenza artificiale per Google, ha annunciato con un tweet di essere stata licenziata dal colosso informatico per essersi opposta a quella che ha definito come una vera e propria censura del proprio lavoro accademico. Nel corso del mese di novembre un senior manager di Google ha chiesto a Gebru di rimuovere il suo nome da una bozza di ricerca (o di ritirarla del tutto) che stava producendo come coautrice, perché “una revisione interna aveva trovato i contenuti discutibili”. Il documento in questione discuteva di questioni etiche sollevate dai recenti progressi nella tecnologia di intelligenza artificiale applicata al linguaggio – che ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) (foto: Kimberly White/Getty Images for TechCrunch)Giovedì 3 dicembre Timnit Gebru, esperta di etica tecnologica edi intelligenzaper, ha annunciato con un tweet di essere stata licenziata dal colosso informatico per essersi opposta a quella che ha definito come una vera e propriadel proprio lavoro accademico. Nel corso del mese di novembre un senior manager diha chiesto a Gebru di rimuovere il suo nome da una bozza di ricerca (o di ritirarla del tutto) che stava producendo come coautrice, perché “una revisione interna aveva trovato i contenuti discutibili”. Il documento in questione discuteva di questioni etiche sollevate dai recenti progressi nella tecnologia di intelligenzaapplicata al linguaggio – che ...

