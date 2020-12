Una carriera tra alti e bassi, ma le sue prodezze fecero sorridere l'Italia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Simbolo tricolore fino all'ultimo. si ritirò a soli 31 anni, giocando a Verona, città di provincia, per intraprendere una seconda vita come commentatore Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Simbolo tricolore fino all'ultimo. si ritirò a soli 31 anni, giocando a Verona, città di provincia, per intraprendere una seconda vita come commentatore

Ultime Notizie dalla rete : Una carriera Paolo Rossi, la carriera raccontata attraverso le figurine Panini Sky Sport Ora il Trofeo “Paolorossi” per ricordare il campione di tutti noi

L’idea? Semplice: dedicare da oggi a Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A. Come dire che, da quest’anno in poi, il bomber della massima serie verrà premiato con il “Trofeo Paolorossi” ...

Lazio, Romulo: "Felice di aver lasciato il segno. Con l'Hellas confronto interessante"

Romulo in carriera ha indossato le maglie di Lazio e Hellas Verona, avversarie in questo turno di campionato. Il centrocampista è l'uomo giusto per ...

