Una balena a New York: l'avvistamento davanti alla Statua della Libertà (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una balena è stata avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. Lunedì una megadattera è passata non lontano dall’Intrepid, deliziando i newYorkesi, ma preoccupando gli esperti a causa del pesante traffico di barche nella zona. Mentre ieri il gruppo Gotham Whales ha riconosciuto immediatamente la megattera davanti a Lady Liberty dalle sue pinne dorsali. Gli avvistamenti di balene nell’Hudson non sono comuni ma avvengono: di solito, secondo gli esperti, i cetacei stanno solo seguendo il pesce. L’ultima volta che una balena ha nuotato nell’Hudson correva l’anno 2016. “Se una balena è entrata nel porto e non sta mangiando, potremmo preoccuparci che ci sia qualcosa che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Unaè stata avvistata nel fiume Hudson a New, proprio. Lunedì una megadattera è passata non lontano dall’Intrepid, deliziando i newesi, ma preoccupando gli esperti a causa del pesante traffico di barche nella zona. Mentre ieri il gruppo Gotham Whales ha riconosciuto immediatamente la megatteraa Lady Liberty dalle sue pinne dorsali. Gli avvistamenti di balene nell’Hudson non sono comuni ma avvengono: di solito, secondo gli esperti, i cetacei stanno solo seguendo il pesce. L’ultima volta che unaha nuotato nell’Hudson correva l’anno 2016. “Se unaè entrata nel porto e non sta mangiando, potremmo preoccuparci che ci sia qualcosa che ...

SkyTG24 : Una nuova specie di #balena sarebbe stata avvistata al largo della costa occidentale del Messico nei pressi dell’is… - Agenzia_Ansa : #NewYork, avvistata una balena nel fiume #Hudson. Evento non rarissimo, che tuttavia preoccupa per l'altro traffico… - PatriziaMinelli : RT @HuffPostItalia: Una balena a New York: l'avvistamento davanti alla Statua della Libertà - sarahross71 : RT @HuffPostItalia: Una balena a New York: l'avvistamento davanti alla Statua della Libertà - HuffPostItalia : Una balena a New York: l'avvistamento davanti alla Statua della Libertà -

Ultime Notizie dalla rete : Una balena New York, avvistata una balena nel fiume Hudson - Mondo Agenzia ANSA Una balena a New York: l'avvistamento davanti alla Statua della Libertà

L'ultima volta che una balena ha nuotato nell'Hudson correva l'anno 2016. Esperti preoccupati per il traffico di barche ...

Discover Qatar lancia la sua prima crociera di esplorazione

Discover Qatar, società di gestione delle destinazioni sussidiaria di Qatar Airways, ha annunciato il lancio della sua primissima serie di crociere di spedizione, che offrirà agli ospiti un'esperienza ...

New York, balena nuota nel fiume Hudson davanti Statua della Libertà: avvistamenti aumentati con il lockdown VIDEO

New York, una balena è stata avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. Lunedì 7 dicemnbre, una megadattera è passata vicino ad un battello turistico ed ha deliz ...

L'ultima volta che una balena ha nuotato nell'Hudson correva l'anno 2016. Esperti preoccupati per il traffico di barche ...Discover Qatar, società di gestione delle destinazioni sussidiaria di Qatar Airways, ha annunciato il lancio della sua primissima serie di crociere di spedizione, che offrirà agli ospiti un'esperienza ...New York, una balena è stata avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. Lunedì 7 dicemnbre, una megadattera è passata vicino ad un battello turistico ed ha deliz ...