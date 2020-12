Un Posto al Sole, trame al 18 dicembre: L’ultima mossa di Ferri contro Marina (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 dicembre. Il piano di Roberto Ferri contro Marina si compie, che effetti avrà? Alberto si scontra con la Giordano. Arrivano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole, dal 14 al 18 dicembre. In queste puntate vedremo il piano di Roberto Ferri contro Marina compiersi, Leggi su 2anews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Unal, anticipazioni dal 14 al 18. Il piano di Robertosi compie, che effetti avrà? Alberto si scontra con la Giordano. Arrivano le anticipazioni delle puntate di Unal, dal 14 al 18. In queste puntate vedremo il piano di Robertocompiersi,

Canbey28874311 : RT @DLocascio68: Con sole 14 puntate #BayYanlis si trova a 7 posto in questa top ten. È veramente fantastico e soprattutto sono felice per… - Filomen67527274 : RT @DLocascio68: Con sole 14 puntate #BayYanlis si trova a 7 posto in questa top ten. È veramente fantastico e soprattutto sono felice per… - FabioKak1 : @VitaleRosy Haha fammi indoviná, upas sarebbe un posto al sole? Ma a che stagioni sei arrivata? Non hai perso una p… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - Simo07827689 : RT @CastellinoLuigi: @Simo07827689 I suoi ministri hanno già dichiarato che lasceranno, e Tu credi che Renzi si faccia impietosire dal fatt… -