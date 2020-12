UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 11 dicembre 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 11 dicembre 2020: Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: STEFFY e LIAM riusciranno a stare zitti? Lo sbaglio pesa come un macigno! Rossella (Giorgia Gianetiempo) è divisa tra l’amore per Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e la tesi con il professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca). Tutto sembra andare bene per la ragazza, ma l’imprevisto è dietro l’angolo… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è deciso a far andare in porto il suo piano. Marina (Nina Soldano) si scontra nuovamente con Fabrizio (Giorgio Borghetti): è contraria alla vendita delle quote dei Cantieri di Rosato. Dovendo anche gestire le avances di Barbara Filangieri (Mariella Valentini), Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 10 dicembre 2020)di Unalin onda11: Leggi anche: Beautiful,USA: STEFFY e LIAM riusciranno a stare zitti? Lo sbaglio pesa come un macigno! Rossella (Giorgia Gianetiempo) è divisa tra l’amore per Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e la tesi con il professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca). Tutto sembra andare bene per la ragazza, ma l’imprevisto è dietro l’angolo… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è deciso a far andare in porto il suo piano. Marina (Nina Soldano) si scontra nuovamente con Fabrizio (Giorgio Borghetti): è contraria alla vendita delle quote dei Cantieri di Rosato. Dovendo anche gestire le avances di Barbara Filangieri (Mariella Valentini), Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ...

