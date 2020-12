Un posto al sole, anticipazioni 11 dicembre: scontro tra Marina e Fabrizio (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ultimo appuntamento settimanale con Un posto al sole focalizzerà l’attenzione sulla crisi dei Cantieri Palladini-Flegrei. Le anticipazioni relative alla puntata in onda venerdì 11 dicembre, rivelano che a causa della terribili situazione dell’attività navale gestita da Marina, quest’ultima avrà uno scontro con Fabrizio. La donna non sarà affatto d’accordo con il suo proposito di vendere le sue quote dei Cantieri. Nel frattempo, Alberto sarà alle prese con le avances di Barbara e non riuscirà a stare calmo e finirà per prendersela con la povera Clara. Infine, Rossella avrà degli imprevisti. Un posto al sole, trama 11 dicembre: Marina si scontra con Fabrizio Le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ultimo appuntamento settimanale con Unalfocalizzerà l’attenzione sulla crisi dei Cantieri Palladini-Flegrei. Lerelative alla puntata in onda venerdì 11, rivelano che a causa della terribili situazione dell’attività navale gestita da, quest’ultima avrà unocon. La donna non sarà affatto d’accordo con il suo proposito di vendere le sue quote dei Cantieri. Nel frattempo, Alberto sarà alle prese con le avances di Barbara e non riuscirà a stare calmo e finirà per prendersela con la povera Clara. Infine, Rossella avrà degli imprevisti. Unal, trama 11si scontra conLe ...

