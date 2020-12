Un posto al sole anticipazioni 11 dicembre 2020: tra Marina e Fabrizio è scontro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 11 dicembre 2020 su Rai3 alle 20:45, non si placano i dissapori tra Marina e Fabrizio: anticipazioni. Un posto al sole torna venerdì 11 dicembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Fin dalle anticipazioni non si placa lo scontro tra Marina e Fabrizio per i cantieri. Per Rossella, divisa tra Patrizio e la tesi con Volpicelli, tutto sembrerà girare per il verso giusto ma gli imprevisti sono sempre in agguato. Ferri sarà determinato a far andare a buon fine il suo piano, mentre Marina tornerà a scontrarsi con Fabrizio perché è contraria ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella nuova puntata di Unal, in onda venerdì 11su Rai3 alle 20:45, non si placano i dissapori tra. Unaltorna venerdì 11su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Fin dallenon si placa lotraper i cantieri. Per Rossella, divisa tra Patrizio e la tesi con Volpicelli, tutto sembrerà girare per il verso giusto ma gli imprevisti sono sempre in agguato. Ferri sarà determinato a far andare a buon fine il suo piano, mentretornerà a scontrarsi conperché è contraria ...

