Un nuovo studio dice che il coronavirus era a Milano già a novembre 2019 (Di giovedì 10 dicembre 2020) (immagine: Getty Images)Il primo caso di coronavirus in Italia risalirebbe alla seconda metà di novembre 2019, esattamente tre mesi prima dei casi ufficiali rintracciati nel lodigiano nel febbraio 2020 (qui alcune tappe fondamentali della pandemia). Lo mostra uno studio condotto dall'università Statale di Milano che documenta il caso di un bambino di 4 anni con tampone positivo al nuovo coronavirus già nella seconda metà di novembre 2019. All'epoca fu richiesto un tampone in gola per un sospetto di morbillo, dato che il piccolo aveva vari sintomi riconducibili a questa malattia, incluso rash cutaneo e bollicine. Ma oggi il suo campione, nuovamente analizzato, indica una positività al Sars-Cov-2. Anche se i falsi positivi sono comunque ...

