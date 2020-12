Ultrà del Napoli travolse e uccise tifoso avversario, per il giudice voleva solo fuggire (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - "Il contegno di Manduca non sembra proiettato con significativa decisione verso la deliberata commissione dell'illecito, ma diversamente mosso dall'intento di darsi alla fuga". Così il gip di Milano, Carlo Ottone De Marchi, nelle motivazioni con cui spiega la condanna a 4 anni per omicidio stradale nei confronti di Fabio Manduca, 40enne napoletano coinvolto nella morte di Daniele Belardinelli, il tifoso varesino rimasto vittima degli scontri tra le tifoserie dell'Inter e del Napoli il 26 dicembre 2018 fuori da San Siro. Proprio alla confusione derivante dagli scontri di quella sera fa riferimento il gip quando ricostruisce la dinamica dei fatti di via Novara, parlando di "uno scenario fortemente compromesso per le circostanze di tempo e luogo". Manduca - scrive - aveva intenzione di "abbandonare al più presto la situazione di guerriglia venuta ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - "Il contegno di Manduca non sembra proiettato con significativa decisione verso la deliberata commissione dell'illecito, ma diversamente mosso dall'intento di darsi alla fuga". Così il gip di Milano, Carlo Ottone De Marchi, nelle motivazioni con cui spiega la condanna a 4 anni per omicidio stradale nei confronti di Fabio Manduca, 40enne napoletano coinvolto nella morte di Daniele Belardinelli, ilvaresino rimasto vittima degli scontri tra le tifoserie dell'Inter e delil 26 dicembre 2018 fuori da San Siro. Proprio alla confusione derivante dagli scontri di quella sera fa riferimento il gip quando ricostruisce la dinamica dei fatti di via Novara, parlando di "uno scenario fortemente compromesso per le circostanze di tempo e luogo". Manduca - scrive - aveva intenzione di "abbandonare al più presto la situazione di guerriglia venuta ...

sulsitodisimone : Ultrà del Napoli travolse e uccise tifoso avversario, per il giudice voleva solo fuggire - Agenzia_Italia : Ultrà del Napoli travolse e uccise tifoso avversario, per il giudice voleva solo fuggire - peppeyt00 : Da' un'occhiata a 'LUDOS ULTRA Auricolari In-Ear Cuffie, Cuffiette con Microfono, Massimo Comfort, Audio Cristallin… - TruppenStrunz : Ho sentito un medico parlare dei probabili effetti collaterali del vaccino: possibili alcuni giorni di febbre alt… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER LITE ULTRA, PER PREPARARE DELIZIOSI FRAPPE' PROTEICI SOSTITUTIVI DEL PASTO, ADATTO PER CHI VUOLE PERDERE PESO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultrà del Covid: 'piano del freddo' per i vaccini, super congelatore a Bergamo IL GIORNO