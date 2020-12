Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Milan, Pioli: «Inter avvantaggiata? Guardiamo a noi, continuiamo così» – Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Sparta Praga-Milan. Le sue parole. Benevento, Hetemaj: «Non badiamo a chi sta sotto di noi» – Perparim Hetemaj, centrocampista del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Ottopagine.it. Ecco le parole del centrocampista per quanto riguarda anche la lotta salvezza in vista della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Milan, Pioli: «Inter avvantaggiata? Guardiamo a noi, continuiamo così» – Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Sparta Praga-Milan. Le sue parole. Benevento, Hetemaj: «Non badiamo a chi sta sotto di noi» – Perparim Hetemaj, centrocampista del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Ottopagine.it. Ecco le parole del centrocampista per quanto riguarda anche la lotta salvezza in vista...

fanpage : Papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30 per le norme covid - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti - fanpage : Coronavirus Veneto, è boom di contagi: 4.197 nuovi casi e 148 morti in 24 ore #10dicembre - JosSilvio14 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: in Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti - sportli26181512 : Pioli: 'I ragazzi si fanno trovare pronti. Hauge? Non abbiamo ancora visto tutto': Pioli: 'I ragazzi si fanno trova… -