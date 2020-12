Ufficiale: lo Spezia torna al Picco. L'”esordio” il 16 dicembre con il Bologna (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo Spezia torna a casa. La società ligure comunica come i lavori allo Stadio Picco sono terminati e dal 16 dicembre, gara interna con il Bologna, i bianconeri torneranno a giocare a casa dopo l'”esilio” al Manuzzi di Cesena. Questo il comunicato: “E’ con grande soddisfazione che lo Spezia Calcio comunica che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, nella riunione del 10 dicembre 2020, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dal Club di via Melara per l’utilizzo dello Stadio “Alberto Picco” fino al termine della stagione sportiva 2020/2021. Pertanto, come già comunicato in data 23 novembre 2020, le Aquile di mister Italiano esordiranno sul terreno del “Picco” a partire dalla sfida al ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Loa casa. La società ligure comunica come i lavori allo Stadiosono terminati e dal 16, gara interna con il, i bianconeri torneranno a giocare a casa dopo l'”esilio” al Manuzzi di Cesena. Questo il comunicato: “E’ con grande soddisfazione che loCalcio comunica che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, nella riunione del 102020, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dal Club di via Melara per l’utilizzo dello Stadio “Alberto” fino al termine della stagione sportiva 2020/2021. Pertanto, come già comunicato in data 23 novembre 2020, le Aquile di mister Italiano esordiranno sul terreno del “” a partire dalla sfida al ...

sportli26181512 : #Spezia, ufficiale: lo stadio Picco è pronto per esordire in A: I ragazzi di Italiano torneranno a giocare nel loro… - Spezia_1906 : UFFICIALE – Arriva l’ok definitivo per la deroga: lo Spezia torna a casa - TuttoFanta : ?UFFICIALE: Lo #Spezia può tornare a giocare allo stadio 'Alberto Picco'. Le Aquile esordiranno sul terreno del 'Pi… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Spezia, si torna a casa. La stagione finirà all'Alberto Picco, a partire da mercoledì - LuigiAutunnoJ : @CucchiRiccardo Ho intravisto qualcosa, ma non sto vedendo spezia lazio sig.cucchi, mi sto seguendo le… -