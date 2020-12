UFFICIALE – L’Italia chiude il 2020 al 10° posto del Ranking FIFA (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Italia di Roberto Mancini chiude il 2020 al 10° posto del Ranking FIFA: in testa sempre il Belgio, a seguire la Francia Dopo essere tornata a novembre nella top ten a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima volta, nell’ultimo Ranking FIFA del 2020 L’Italia si conferma al 10° posto, sesta tra le nazionali europee. Invariati rispetto al mese scorso i primi dieci posti della classifica, con il Belgio sempre in testa davanti a Francia e Brasile, stesso podio con cui si era chiuso il 2019. A causa dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 nel 2020 si sono giocate solo 352 gare internazionali, era dal 1987 che non si disputavano così poche partite (323) in un anno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)di Roberto Manciniilal 10°del: in testa sempre il Belgio, a seguire la Francia Dopo essere tornata a novembre nella top ten a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima volta, nell’ultimodelsi conferma al 10°, sesta tra le nazionali europee. Invariati rispetto al mese scorso i primi dieci posti della classifica, con il Belgio sempre in testa davanti a Francia e Brasile, stesso podio con cui si era chiuso il 2019. A causa dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 nelsi sono giocate solo 352 gare internazionali, era dal 1987 che non si disputavano così poche partite (323) in un anno ...

