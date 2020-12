Ufficiale – Brescia | Dionigi è il nuovo allenatore

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l'esonero di Diego Lopez e il momentaneo ruolo da mister affidato a Gastaldello, ilannuncia il. Le Rondinelle si affidano a Davide, exdell'Ascoli, scelto da Massimo Cellino per guidare il club.caption id="attachment 1063355" align="alignnone" width="581"(Twitter)/caption"Calcio comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Davide. L’emiliano avrà come vice Lorenzo Sibilano e sarà coadiuvato dal preparatore atletico Paolo Artico e dal match analyst Hiroshi Komatsuzaki. Confermato, ...

