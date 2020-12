UFFICIALE Brescia | Davide Dionigi è il nuovo allenatore

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilha comunicato il nome del sostituto di Diego Lopez: èIl, dopo aver esonerato Diego Lopez, ha comunicato il: si tratta di. «Calcio comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a. L’emiliano avrà come vice Lorenzo Sibilano e sarà coadiuvato dal preparatore atletico Paolo Artico e dal match analyst Hiroshi Komatsuzaki. Confermato, come collaboratore tecnico, Daniele Gastaldello che nell’ultima gara di campionato ha guidato le Rondinelle contro la Cremonese».è ildel ...

Il Brescia Calcio comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Davide Dionigi. L'allenatore emiliano avrà come vice Lorenzo Sibilano e sarà coadiuvato dal preparatore atletico Paolo Artico e dal match analyst Hiroshi Komatsuzaki.