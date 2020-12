Ue, approvato il bilancio: via al Recovery Fund, per l’Italia 209 miliardi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giorni frenetici a Bruxelles, dove si sono riuniti oggi i capi di governo degli Stati Membri. Un vertice cruciale per approvare il bilancio europeo pluriennale per il 2021-2027 , compresi i pacchetti di aiuti per la ricostruzione post coronavirus. Dopo giorni di trattative con Polonia e Ungheria, che hanno minacciato di non approvare il bilancio in un voto tra 27 leader che prevede l’unanimità, sembra prevalso il buonsenso e si è arrivati a un compromesso. Soddisfatto il presidente Conte, che ha affrontato 2 giorni cruciali a livello europeo con l’approvazione della riforma del Mes votata ieri in Parlamento. approvato il bilancio e il Next Generation EU Il Next Generation EU, meglio noto come Recovery Fund, è lo strumento messo in piedi dall’Unione europea per stimolare la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giorni frenetici a Bruxelles, dove si sono riuniti oggi i capi di governo degli Stati Membri. Un vertice cruciale per approvare ileuropeo pluriennale per il 2021-2027 , compresi i pacchetti di aiuti per la ricostruzione post coronavirus. Dopo giorni di trattative con Polonia e Ungheria, che hanno minacciato di non approvare ilin un voto tra 27 leader che prevede l’unanimità, sembra prevalso il buonsenso e si è arrivati a un compromesso. Soddisfatto il presidente Conte, che ha affrontato 2 giorni cruciali a livello europeo con l’approvazione della riforma del Mes votata ieri in Parlamento.ile il Next Generation EU Il Next Generation EU, meglio noto come, è lo strumento messo in piedi dall’Unione europea per stimolare la ...

GiuseppeConteIT : Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare l… - matteorenzi : Mi arrendo? Tutt’altro. Ma il tempo è galantuomo, basta saper attendere. A fine anno avremo approvato la legge di B… - Mov5Stelle : Un bonus digitale per portare la fibra direttamente in casa dei cittadini. Il buono digitale potrebbe essere eroga… - mecca_salvatore : RT @GiuseppeConteIT: Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le i… - carutig : RT @GiuseppeConteIT: Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le i… -

Recovery Fund: c'è il via libera. Cade il veto di Polonia e Ungheria

Bruxelles, 10 dicembre 2020 - Recovery Fund: l'Europa trova l'accordo. I capi di Stato e di governo dei 27 hanno superato i veti di Polonia e Ungheria e hanno dato il via libera al piano da 1.800 mili ...

