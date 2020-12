Ubriaco e senza mascherina semina il caos a bordo del treno

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un 31enne, nei giorni scorsi, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento. In particolare, una pattuglia di agenti è ...

In questa circostanza l’uomo, alla guida della propria autovettura fiat stilo, incurante della presenza della pattuglia dei Carabinieri, li sorpassava ad alta velocità cercando di dileguarsi per le vi ...Sanzioni per un complessivo di 1.216 euro, violazioni al Codice della Strada ma anche delle norme anti-Coronavirus ...CASTELFRANCOUbriaco e senza mascherina, sfonda con una testata la vetrata della Polfer e finisce in pronto soccorso. L'episodio è accaduto venerdì scorso in stazione a Castelfranco. Protagonista ...