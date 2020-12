Turismo | il Tiqets Award premia la Paranza della Sanità Catacombe di San Gennaro | un caso europeo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La cooperativa “Ladel Rione” ha vinto il premio per la Migliore esperienza in loco, per la gestione delledi Napoli. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del “Global Remarkable Venues 2020” che ha assegnato il premio a Lacome miglior esperienza Italiana. Il premio, giunto alla quarta edizione, è promosso dalla celebre piattaforma di prenotazioni onlineche lo assegna ai musei e alle attrazioni che, nel corso dell’anno, hanno saputo offrire ai visitatori le migliori esperienze di scoperta. L’evento ha visto la partecipazione di sei Paesi (Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti) ognuno dei quali è stato candidato per una delle cinque categorie previste dal concorso: Miglior sito memorabile; ...