Turismo, il Comune di Salerno lavora ad un grande evento

Tempo di lettura: 2 minuti

Salerno – Non solo il posticipo a primavera di luci d'artista, quando il Comune capoluogo spera di essere fuori dall'emergenza sanitaria, ma anche un grande evento dove convogliare sinergie e fondi per rilanciare il Turismo a Salerno. È l'obiettivo al quale sta lavorando l'amministrazione comunale che, con il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore al commercio Dario Loffredo ha tenuto oggi un nuovo confronto con gli albergatori del Comune capoluogo. Un incontro che è stato definito interessante, ricco di spunti e di proposte dal Sindaco Napoli e dall'assessore Loffredo. Con i titolari delle strutture alberghiere della città si è discusso della forte penalizzazione che la pandemia ha prodotto al settore e di come il ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Comune Comune della Spezia: contributi a Guide Turistiche Liguria e Movimento Agenzie Viaggio Italiane Bizjournal.it - Liguria San Gimignano, turismo e cultura per lo sviluppo post pandemia

Turismo e cultura come motori di sviluppo post pandemia al centro di un evento on line che vedrà protagonisti rappresentanti del Mibact, della Regione Toscana, dell’Unesco oltre a docenti universitari ...

Guide turistiche, contributo del Comune per un progetto di formazione per le scuole

La Giunta Peracchini, nei giorni scorsi, ha deliberato, su proposta dell’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia, di erogare alle associazioni Associazione Guide Turistiche Liguria e Movimento Autono ...

Turismo e cultura come motori di sviluppo post pandemia al centro di un evento on line che vedrà protagonisti rappresentanti del Mibact, della Regione Toscana, dell'Unesco oltre a docenti universitari ...