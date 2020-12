Tumori | radioterapia personalizzata sarà chirurgia del futuro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Lainnovativa e personalizza per la cura delle patologie neoplastiche. E' questo il nuovo paradigma in oncologia che apre scenari impensabili sino a pochi anni fa e approcci innovativi per la cura deisolidi e del sangue. Di questa 'del' si discute al 30esimo congresso nazionale Airo 2020 (Associazione italiana die oncologia clinica) ': un nuovo paradigma in oncologia' in corso fino al 12 dicembre, in formato virtuale per la prima volta nella sua storia a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria Covid-19. "Laoncologica al giorno d'oggi è una specie di 'virtuale' che può agire direttamente ...