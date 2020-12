Tripadvisor vietata dal governo cinese: il motivo del ban (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tripadvisor, piattaforma leader al mondo riguardo recensioni e viaggi, è stata vietata in Cina da parte del governo: il motivo Di recente la Cina ha rimosso dagli store di app attivi nel paese, ben 105 applicazioni. Tra queste anche Tripadvisor, leader al mondo per le recensioni di strutture turistiche e non solo. I provvedimenti, a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020), piattaforma leader al mondo riguardo recensioni e viaggi, è statain Cina da parte del: ilDi recente la Cina ha rimosso dagli store di app attivi nel paese, ben 105 applicazioni. Tra queste anche, leader al mondo per le recensioni di strutture turistiche e non solo. I provvedimenti, a L'articolo proviene da Inews.it.

La Cina ha recentemente rimosso dagli app store attivi nel Paese 105 applicazioni, compresa una molto popolare come TripAdvisor. I provvedimenti devono collocarsi nel quadro di una campagna volta ad e ...

