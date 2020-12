Tremendo lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ un 2020 maledetto, è morto anche Paolo Rossi. A poche settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il mondo del calcio deve fare i conti con un altro gravissimo lutto. E’ stato uno dei migliori attaccanti italiani della storia e ha incantato ai Mondiali del 1982. A dare la notizia è stato anche il giornalista Enrico Varriale, pubblicando un tweet di cordoglio sul proprio profilo: “una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo”. E’ morto Paolo Rossi, il messaggio della moglie Federica ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ un 2020 maledetto, èanche. A poche settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ildeldeve fare i conti con un altro gravissimo. E’ stato uno dei migliori attaccanti italiani della storia e ha incantato ai Mondiali del 1982. A dare la notizia è stato anche il giornalista Enrico Varriale, pubblicando un tweet di cordoglio sul proprio profilo: “una notizia tristissima: ci ha lasciato. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro”. E’, il messaggio della moglie Federica ...

