Trasporto ferroviario | interruzione dei collegamenti tra Svizzera e Italia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) CFF e Trensospenderanno itransfrontalieri traedda oggi giovedì 10 dicembre, a tempo indeterminato. I treni principali correranno fino al confine. Il traffico regionale tra Briga (VS) e Domodossola non è interessato. Tuttavia, il servizio regionale TILO tra Ticino e Lombardia è preoccupato. I treni di questo servizio circoleranno senza limitazioni inmentre inverranno rimossi tra oggi giovedì 10 e dopodomani sabato 12 dicembre, sono in corso i chiarimenti per i giorni successivi. La decisione si basa su un decreto del Governono per combattere il coronavirus. Contattato da Keystone-ATS, il CFF ha chiarito che questo decreto richiede in particolare misurazioni della temperatura nei treni per i passeggeri ...

I collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera non si fermeranno. È quanto si apprende dal Ministero dei Trasporti che in una nota ha ...Il senatore varesino del Pd Alessandro Alfieri anticipa i contenuti dell'accordo con le autorità svizzere che permetterà di non fermare i treni tra i due Paesi ...In tema di interruzione di un pubblico servizio, nella specie relativa al traffico ferroviario a causa di una manifestazione di protesta, va esclusa la non punibilità allorché per le modalità di esecuzione, per il numero di persone coinvolte e per la sua portata simbolica, la condotta degli imputati abbia arrecato disagi al traffico ferroviario, avendo costretto alla chiusura della stazione per oltre un’ora.Le modalità operative verranno definite attraverso un decreto interministeriale, mentre le ferrovie elvetiche riprogrammeranno il servizio regionale che tornerà regolare entro il fine settimana,...Le modalità operative verranno definite attraverso un decreto interministeriale, mentre le ferrovie elvetiche riprogrammeranno il servizio regionale che tornerà regolare entro il fine settimana,...