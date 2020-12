Trasporti Toscana | Isee 2020 valida fino al 31 marzo 2021

FI_Toscana : Il Responsabile dipartimento lavori pubblici e #trasporti di @forza_italia Toscana @giampaologianne, insieme a… - EvoBusItalia : La @regionetoscana pronta a stanziare 136 milioni di euro per l'acquisto di nuovi #autobus di ultima generazione a… - cigarafterten : @FI_Toscana @forza_italia @ScriviStella @giampaologianne Ma quale piano regionale trasporti? L'appalto grazie a Dio… - FI_Toscana : Il Presidente del Gruppo di @forza_italia Toscana in Consiglio regionale @ScriviStella, insieme a @giampaologianne… - NewsToscana : Covid, Stella e Giannelli (FI): “Bene riapertura scuole, ma in Toscana urge adeguato piano regionale trasporti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Toscana

Si terranno sabato nel Duomo di Vicenza, i funerali del campione italiano, Paolo Rossi, scomparso questa notte all'ospedale le Scotte di Siena, dove era ricoverato da 10 giorni a causa di un brutto ma ...FIRENZE (FONTE TOSCANA NOTIZIE) - Prorogata dalla Giunta regionale toscana la validità del tagliando ISEE TPL del 2020. Anzichè al 31 dicembre, la ...Per usufruire di questa offerta, i giovani interessati dovranno richiedere la Smartcard Unica Toscana Aggiornato al 28.07.2020 Infrastrutture e mobilità Trasporto pubblico localeLa Nazione – 11 agosto 2020 – La Toscana ha un nuovo gestore del trasporto pubblico regionale su gomma. Si tratta di Autolinee Toscane (AT), società che fa capo al gruppo francese Ratp. E` stato infatti siglato il contratto di servizio tra Regione e AT. Il contratto ha una durata di 11 anni.I trasporti dedicati sulla Toscana sono servizi urgenti e veloci, effettuati nell’arco delle 24 h; si tratta di trasporti urgenti ed esclusivi con consegna diretta in tutta Italia e per tutta l’Europa, con partenza immediata da e per la Toscana, mediante automezzi che vengono utilizzati esclusivamente per la merce del cliente.