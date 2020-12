Trapattoni | parole che gelano il sangue | “Dovrebbero morire gli allenatori…”

(Di giovedì 10 dicembre 2020)parla della morte di Rossi che ha sconvolto tutti. In particolare l’ex CT della nazionale che rilascia una strana dichiarazione. Giovanni(websource)LEGGI QUI >>> L’OMS ha coperto Conte: appaiono degli spettri scomodi Il Trap si sa è un personaggio schietto ed esuberante oltre che uno dei più importanti allenatori italiani della storia recente. È infatti uno dei mister più titolati a livello di club nonché al mondo. Possiamo ricordarlo per aver allenato tutte le più importanti società del nostro campionato.è tra i pochi mister ad aver diretto sia la Juventus che il Milan che l’Inter. Tuttavia il Trap è riconosciuto anche a livello europeo, avendo allenato più volte i campioni tedeschi del Bayern Monaco, ma anche il Benfica ed il Salisburgo. Oltre che per il calcio è un ...

SchoneKapelle : @CliffBurton6528 Ti mando un grande abbraccio. Commosso anche dalle parole di Trapattoni, sono le stesse parole di… - borraccinomarco : Chiudo con il tweet di Giovanni Trapattoni. “Ciao Paolo... i giocatori non dobrebbero andarsene prima degli allenat… - ASlash16 : Poche parole, lacrime infinite. L'essenza di un calcio che non esiste più, quei legami che trascendevano la profes… -

Arriva da tutta le parti del Mondo il tributo a Paolo Rossi, portato via nella notte, a soli 64 anni, da un male incurabile. La notizia della dipartita ...Una perdita immensa, per ex compagni e amici che lo hanno seguito per tutta la vita. Dal Mondiale all'amore per sua moglie Federica. Una giornata di lutto.Con poche e semplici parole, Trapattoni ha riassunto il dolore che tutti coloro che hanno conosciuto Paolo Rossi provano in questo momento ...