"Traditore infame, per te solo le lame", Lapo Elkann sotto il tiro degli odiatori (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesca Galici Da quando ha chiesto lo scioglimento delle "organizzazioni fasciste", Lapo Elkann è oggetto di insulti e minacce, che ora denuncerà alle autorità Lapo Elkann ora è nel mirino per alcuni commenti effettuati durante la visione del programma Report, su Rai3. Il rampollo di casa Agnelli si era espresso in maniera tranchant sui nuovi gruppi fascisti, oggetto di un'inchiesta da parte della trasmissione del terzo canale. Da quel momento è stato fatto oggetto di minacce e di insulti, al punto che poche ore fa ha annunciato che ricorrerà alla legge per tutelarsi contro le ingiurie subite negli ultimi giorni. "E' tempo di sciogliere TUTTE le organizzazioni fasciste ed estremiste SUBITO. VERGOGNA. #Reportrai3", scriveva Lapo Elkann lo scorso 7 dicembre durante la ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesca Galici Da quando ha chiesto lo scioglimento delle "organizzazioni fasciste",è oggetto di insulti e minacce, che ora denuncerà alle autoritàora è nel mirino per alcuni commenti effettuati durante la visione del programma Report, su Rai3. Il rampollo di casa Agnelli si era espresso in maniera tranchant sui nuovi gruppi fascisti, oggetto di un'inchiesta da parte della trasmissione del terzo canale. Da quel momento è stato fatto oggetto di minacce e di insulti, al punto che poche ore fa ha annunciato che ricorrerà alla legge per tutelarsi contro le ingiurie subite negli ultimi giorni. "E' tempo di sciogliere TUTTE le organizzazioni fasciste ed estremiste SUBITO. VERGOGNA. #Reportrai3", scrivevalo scorso 7 dicembre durante la ...

