Toyota - Prime indiscrezioni sulle batterie allo stato solido

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La testata giapponese Nikkei ha rivelato nuovi dettagliche laintende introdurreelettriche in commercio nei primi anni della decade 2020. Si tratta di una tecnologia centrale non solo per la Casa di Tokyo, ma anche per il governo nipponico, pronto a sostenere lo sviluppo di accumulatori di nuova generazione per contrastare la leadership della Cina nella produzione di una componente fondamentale per l'automotive dei prossimi decenni. In arrivo una concept. Secondo Nikkei, le nuovegarantiranno un'autonomia di almeno 500 km e una ricarica completa in 10 minuti. Lapresenterà, già nel 2021, un prototipo di vettura alimentata da questi accumulatori, sui quali il costruttore ...