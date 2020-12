Torna “Junior Bake Off Italia” con Flavio Montrucchio e Alessia Mancini (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dall’11 dicembre ogni venerdì alle 21.2o su Real Time Dall’11 dicembre ogni venerdì alle ore 21:20 su Real Time (canale 31) e in streaming su Dplay Torna “Junior Bake Off Italia”. Tra le novità del cooking prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, ad accompagnare i mini concorrenti ci saranno Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Fianco a fianco nella vita e ora anche sotto il tendone di Junior Bake off, Alessia e Flavio sono pronti a condurre la più zuccherosa delle sfide tra otto piccoli aspiranti pasticcieri, che dovranno affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara. Ma le novità non finiscono qui: in questa sesta edizione, il meccanismo della gara cambia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dall’11 dicembre ogni venerdì alle 21.2o su Real Time Dall’11 dicembre ogni venerdì alle ore 21:20 su Real Time (canale 31) e in streaming su DplayOff. Tra le novità del cooking prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, ad accompagnare i mini concorrenti ci saranno. Fianco a fianco nella vita e ora anche sotto il tendone di Junioroff,sono pronti a condurre la più zuccherosa delle sfide tra otto piccoli aspiranti pasticcieri, che dovranno affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara. Ma le novità non finiscono qui: in questa sesta edizione, il meccanismo della gara cambia ...

