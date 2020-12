Torna in piazza la Casa del Tempo, il mercatino dell'antiquariato, modernariato e vintage (Di venerdì 11 dicembre 2020) Domenica 13 dicembre dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli sarà recuperata la Casa del Tempo, il mercatino dell'antiquariato, modernariato e vintage.Tradizionalmente in programma la prima domenica del ... Leggi su riminitoday (Di venerdì 11 dicembre 2020) Domenica 13 dicembre dalle 9 alle 19 inGanganelli sarà recuperata ladel, il.Tradizionalmente in programma la prima domenica del ...

Ultime Notizie dalla rete : Torna piazza Torna in piazza il Comitato civico per l'ospedale Delogu L'Unione Sarda.it Albania, scontri in strada: migliaia di persone protestano, bruciato anche l'albero di Natale in piazza

Migliaia di persone in piazza a Tirana, protestano contro il Governo dopo l'uccisione di un giovane ragazzo ucciso dalla polizia dopo aver violato il coprifuoco.

Albania, Tirana in fiamme per l'uccisione di un ragazzo da parte della polizia. Si dimette il ministro dell'Interno

Le violenze infiammano Tirana, dove le dimissioni del ministro dell'Interno non placano la furia della piazza in rivolta dopo la morte di un giovane, colpito dalle forze di polizia. Le ...

Migliaia di persone in piazza a Tirana, protestano contro il Governo dopo l'uccisione di un giovane ragazzo ucciso dalla polizia dopo aver violato il coprifuoco.