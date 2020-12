Torino-Udinese 12 dicembre ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In questo campionato che non offre punti di riferimento, una sola certezza si sussegue dall’inizio della stagione ed è ilche dopo essere andato in vantaggio subisce una rimonta più o meno sanguinosa. E’ successo di nuovo nel derby contro la Juve, con i due gol in fotocopia concessi negli ultimi dieci minuti che InfoBetting: Scommesse Sportive e