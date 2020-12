Toniche le borse europee nel giorno della BCE

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. I fari del mercato sono tutti puntati sull’ultima riunione dell’annoBCE, in calendario oggi, giovedì 10 dicembre, che potrebbe mettere in campo nuove armi a supporto dell’economia europea. Gli addetti ai lavori, infatti, si attendono un ampliamentopotenza di fuoco del Quantitative Easing (QE) esua durata. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livellivigilia e si ferma a 1,21. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,77%. Consolida i livellivigilia lo spread, attestandosi a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona ...