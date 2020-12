Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude a 115 punti dopo Bce, rendimento a 0,57% (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - dopo aver aggiornato i suoi minimi storici in area 0,50%, subito dopo le decisioni del consiglio direttivo della Bce, che ha incrementato le dotazioni del suo Programma di acquisto per l'emergenza pandemica, il rendimento del Btp decennale chiude la seduta tornando allo 0,57%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si ferma a 115 punti, in calo rispetto all'avvio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) -aver aggiornato i suoi minimi storici in area 0,50%, subitole decisioni del consiglio direttivo della Bce, che ha incrementato le dotazioni del suo Programma di acquisto per l'emergenza pandemica, ildel Btp decennalela seduta tornando allo 0,57%. Lotra Btp etedeschi si ferma a 115, in calo rispetto all'avvio.

