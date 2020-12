“Ti rode sempre il cu***!”. GF Vip, Selvaggia Roma è una vera furia. Caos totale con la ‘vippona’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non c’è stato soltanto il confronto tra Cristiano Malgioglio e Pierpaolo Pretelli ad essere protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ nelle ultime ore. Infatti, è avvenuta una lite furibonda nella Casa più spiata d’Italia tra due coinquiline, con i toni che si sono accesi in modo notevole. Parlando della discussione tra il cantante e l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, il primo ha confessato di avere le idee molto chiare su ciò che è accaduto con Elisabetta Gregoraci, la quale non è stata onesta. Il paroliere ha infatti esclamato: “Penso che ti abbia preso in giro”. Cristiano Malgioglio ha concluso il suo discorso, dicendo di vedere in lui un’altra persona da quando la showgirl ha abbandonato il reality: “Dopo l’uscita di Elisabetta ti ho visto rinato. Sei bello, simpatico, sai imitare, sei giusto”. Il tutto si è chiuso qui, mentre la discussione furiosa è avvenuta tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non c’è stato soltanto il confronto tra Cristiano Malgioglio e Pierpaolo Pretelli ad essere protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ nelle ultime ore. Infatti, è avvenuta una lite furibonda nella Casa più spiata d’Italia tra due coinquiline, con i toni che si sono accesi in modo notevole. Parlando della discussione tra il cantante e l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, il primo ha confessato di avere le idee molto chiare su ciò che è accaduto con Elisabetta Gregoraci, la quale non è stata onesta. Il paroliere ha infatti esclamato: “Penso che ti abbia preso in giro”. Cristiano Malgioglio ha concluso il suo discorso, dicendo di vedere in lui un’altra persona da quando la showgirl ha abbandonato il reality: “Dopo l’uscita di Elisabetta ti ho visto rinato. Sei bello, simpatico, sai imitare, sei giusto”. Il tutto si è chiuso qui, mentre la discussione furiosa è avvenuta tra ...

