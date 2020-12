The Winx Saga, dal cartone animato italiano la serie in live action (Di giovedì 10 dicembre 2020) Prodotto Netflix, contenuto internazionale, serie teen (con tanta magia e ragazzi giovani e belli) ma la paternità è tutta italiana. Winx Club, le fatine diventano ‘umane’ per Netflix Sbarca il 22 gennaio in streaming la serie The Winx Saga firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) ma ispirata al celebre cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. The Winx Saga, anticipazioni trama La serie racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. The Winx Saga, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 10 dicembre 2020) Prodotto Netflix, contenuto internazionale,teen (con tanta magia e ragazzi giovani e belli) ma la paternità è tutta italiana.Club, le fatine diventano ‘umane’ per Netflix Sbarca il 22 gennaio in streaming laThefirmata da Brian Young (The Vampire Diaries) ma ispirata al celebrecreato da Iginio Straffi. The, anticipazioni trama Laracconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. The, ...

NetflixIT : Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - ClaireLucy99 : RT @anikeatable: Mi hanno appena detto che in 'The Winx Saga' Flora non esiste ed è stata sostituita da Terra. Io vi querelo - haras_bs : RT @NetflixIT: Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - flamanc24 : RT @NetflixIT: Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - HotBodyHoneyMo3 : RT @NetflixIT: Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. -