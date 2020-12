The strangers, horror come la vita reale: potrebbe accadere anche a voi (Di giovedì 10 dicembre 2020) THE strangers Italia 2 Mediaset ore 21 con Liv Tyler, Scott Speedman, Glenn Howerton. Regia di Bryan Bertino. Produzione USA 2008. Durata: 1 ora e 26 minuti LA TRAMA. Una giovane coppia, nemmeno troppo unita (all'inizio sono reduci da un litigio) vive in una villa isolata in una qualunque cittadina americana. Una sera vengono disturbati da un gruppetto di sconosciuti. Dapprima gli estranei sembrano i soliti rompiscatole che amano suonare i campanelli. Poi la persecuzione si fa sempre più insistente, malevola, violenta. La coppia si trova presa d'assedio, impossibilitata a chiamare aiuto. Finale da far accapponare la pelle. PERCHE' VEDERLO. Perché la tensione è alta e sempre più difficile da reggere. Il coinvolgimento è totale perché la situazione potrebbe capitare a chiunque (almeno a chi vive in ville isolate). Difatti capitò. La trama è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) THEItalia 2 Mediaset ore 21 con Liv Tyler, Scott Speedman, Glenn Howerton. Regia di Bryan Bertino. Produzione USA 2008. Durata: 1 ora e 26 minuti LA TRAMA. Una giovane coppia, nemmeno troppo unita (all'inizio sono reduci da un litigio) vive in una villa isolata in una qualunque cittadina americana. Una sera vengono disturbati da un gruppetto di sconosciuti. Dapprima gli estranei sembrano i soliti rompiscatole che amano suonare i campanelli. Poi la persecuzione si fa sempre più insistente, malevola, violenta. La coppia si trova presa d'assedio, impossibilitata a chiamare aiuto. Finale da far accapponare la pelle. PERCHE' VEDERLO. Perché la tensione è alta e sempre più difficile da reggere. Il coinvolgimento è totale perché la situazionecapitare a chiunque (almeno a chi vive in ville isolate). Difatti capitò. La trama è ...

