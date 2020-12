«The Prom»: com’è il nuovo film di Netflix con Meryl Streep e Nicole Kidman (Di giovedì 10 dicembre 2020) Chi ha una certa dimestichezza con Ryan Murphy sa bene che l’intolleranza e il bisogno di preservare la propria identità sono due dei tizzoni che più scaldano la fiamma del suo repertorio. Nonostante non sia stato scritto da lui ma da Bob Martin e da Chad Beguelin, The Prom, di cui è stato pubblicato di recente un libro per De Agostini, è la naturale prosecuzione di quella missione, la prolunga di un’intenzione che, da dieci anni a questa parte, si è sempre battuta per la salvaguardia delle minoranze strizzando l’occhio a messe in scena mastodontiche e alla nostalgia di un genere che con il tempo, complici esperimenti come Glee e riedizioni come Hamilton, è andato incontro a una riscoperta sempre più entusiasta da parte del pubblico: il musical. Dopo aver firmato The Politician ed essersi avventurato nel revisionismo storico con Hollywood, la collaborazione tra Murphy e Netflix riprende proprio da qui, da uno dei musical più chiacchierati del 2018 e pronto a sbarcare sulla piattaforma l’11 dicembre a fronte di un battage pubblicitario particolarmente efficace. https://www.youtube.com/watch?v=WIgANMmXm3U Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Chi ha una certa dimestichezza con Ryan Murphy sa bene che l’intolleranza e il bisogno di preservare la propria identità sono due dei tizzoni che più scaldano la fiamma del suo repertorio. Nonostante non sia stato scritto da lui ma da Bob Martin e da Chad Beguelin, The Prom, di cui è stato pubblicato di recente un libro per De Agostini, è la naturale prosecuzione di quella missione, la prolunga di un’intenzione che, da dieci anni a questa parte, si è sempre battuta per la salvaguardia delle minoranze strizzando l’occhio a messe in scena mastodontiche e alla nostalgia di un genere che con il tempo, complici esperimenti come Glee e riedizioni come Hamilton, è andato incontro a una riscoperta sempre più entusiasta da parte del pubblico: il musical. Dopo aver firmato The Politician ed essersi avventurato nel revisionismo storico con Hollywood, la collaborazione tra Murphy e Netflix riprende proprio da qui, da uno dei musical più chiacchierati del 2018 e pronto a sbarcare sulla piattaforma l’11 dicembre a fronte di un battage pubblicitario particolarmente efficace. https://www.youtube.com/watch?v=WIgANMmXm3U

