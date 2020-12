The Midnight Sky: il trailer finale mostra il disperato tentativo di stabilire un contatto tra la Terra e lo spazio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il disperato tentativo di stabilire un contatto tra la Terra e lo spazio è al centro del trailer finale di The Midnight Sky, il nuovo film di fantascienza di Netflix diretto e interpretato da George Clooney. Leggi su nospoiler (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildiuntra lae loè al centro deldi TheSky, il nuovo film di fantascienza di Netflix diretto e interpretato da George Clooney.

NetflixIT : Una storia di sopravvivenza e connessione umana. The Midnight Sky, un film di e con George Clooney, arriva il 23 di… - moviestruckers : #TheMidnightSky: trailer finale del film diretto e interpretato da #GeorgeClooney - infoitcultura : George Clooney scienziato dolente in The Midnight Sky, la settimana volta del divo come regista (che gli è… - lyristria : @yolman__ Avevo fatto un sondaggio mega 5 anni fa quando era uscito MITAM! aveva vinto Through the Dark da Midnight Memories! - sfiorata82 : RT @badtasteit: The Midnight Sky: ecco il trailer finale italiano del film di #GeorgeClooney svelato anche la media su Rottentomatoes https… -